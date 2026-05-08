Catania, distrugge i finestrini delle auto in sosta per rubare dentro: arrestato marocchino

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina che, negli ultimi giorni, si è reso protagonista di una serie di episodi di danneggiamento di autovetture, parcheggiate lungo via Luigi Sturzo, nel cuore del centro storico della città.

Ad intervenire sono stati i poliziotti delle motovolanti della Questura di Catania, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. In particolare, una donna si è accorta che lo straniero stava passando in rassegna i diversi veicoli parcheggiati in strada, distruggendo i vetri e rovistando all’interno delle auto alla ricerca di oggetti di valore.

Le “nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute in pochi minuti, individuando e bloccando l’uomo che era ancora armato di una grossa corda con un puntale in ferro, utilizzata per mandare in frantumi i vetri delle auto.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo aveva già distrutto i vetri di cinque vetture e in alcune aveva pure rovistato per portare via i beni lasciati sui sedili o nei vani portaoggetti dai rispettivi proprietari.

Per bloccarlo si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie del Commissariato “Centrale” e della squadra volanti. L’uomo è stato arrestato per tentato furto su auto, resistenza e danneggiamento aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pm di turno, l’arrestato è stato poi condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con il rito per direttissimo, al termine del quale l’Ufficio Immigrazione della Questura avvierà l’iter per la successiva espulsione in quanto, come è emerso dalle verifiche compiute dai poliziotti, l’uomo è irregolare sul territorio nazionale.