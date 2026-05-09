Nel Bellunese bambino di 6 anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre

Il tragico incidente è avvenuto in un piazzale nella zona industriale di Sedico, dove si trova un'azienda di famiglia

Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di venerdì schiacciato da un muletto guidato dal padre.

Il tragico incidente è avvenuto nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un'azienda di famiglia.

Secondo fonti locali, il bambino si chiamava Luca De March. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nel piazzale antistante alcune aziende dell’area industriale, tra cui De March, Jet System e Serma. Una chiamata al 113 ha mobilitato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno.

I vigili del fuoco hanno rimosso il mezzo, che sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.