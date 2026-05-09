Giallo a Palermo: ragazzo di 16 anni uccide un 69enne e si costituisce

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso, la notte scorsa, un uomo di 69 anni a Palermo. E' accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane l'ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.

Il 16enne si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell'uomo, suo vicino di casa. I poliziotti sono andati nell’appartamento e hanno trovato la vittima con la testa fracassata. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, Pietro De Luca, di 69 anni (e non 51 come si era appreso precedentemente) immersa nel verde nei pressi delle rive del fiume Oreto. Si entra da un cancello verde e, dopo avere percorso una stradina, si arriva nel casolare. Attorno ci sono stalle con cavalli e pollai. Le indagini sono ancora in corso. Ci sono da chiarire sia il movente e anche quando è stato commesso l'omicidio. (ANSA)