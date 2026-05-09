Cgil, inaugurato a Modica Alta il primo Sportello Sociale della Sicilia

È stato inaugurato ieri a Modica Alta il primo Sportello Sociale della Sicilia, un’iniziativa promossa dallo SPI CGIL insieme alla CGIL, alla presenza dei rappresentanti nazionali, regionali e provinciali del Sindacato Pensionati Italiani. Lo sportello sociale è stato aperto in via Irminio, 5, nei locali della Cgil.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, Carla Mastrantonio Segretaria Nazionale Spi Cgil, Giorgio Cerquetani del Dipartimento Contrattazione Sociale Spi Cgil Nazionale, Maria Concetta Balistreri Segretaria Generale Spi Cgil Sicilia, Saro Denaro Segretario Generale Spi Cgil Ragusa, Carmelo Boncoraglio Responsabile Sportello Sociale e Giuseppe Roccuzzo Segretario generale della CGIL Ragusa.

Lo Sportello Sociale nasce con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza ai cittadini e, in particolare, alle fasce più fragili della popolazione: pensionate, pensionati, anziani e soggetti in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

L’iniziativa non vuole rappresentare un semplice ampliamento dei servizi già garantiti dalla CGIL attraverso il patronato INCA e la tutela previdenziale, ma punta a offrire una presa in carico più ampia e completa dei bisogni delle persone, attraverso una tutela sociale a 360 gradi.

Lo Sportello Sociale fornirà infatti supporto e orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, ma anche assistenza concreta nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei servizi online, come SPID, piattaforme telematiche e dispositivi digitali, spesso indispensabili per accedere ai diritti e ai servizi pubblici.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’apertura a Modica del primo Sportello Sociale della Sicilia – dichiara Sara Denaro, segretaria generale dello SPI CGIL Ragusa –. Siamo orgogliosi che questo importante progetto parta proprio dalla provincia di Ragusa e dalla città di Modica. È un ulteriore segnale del forte radicamento che lo SPI CGIL continua a dimostrare in questo territorio, con la volontà concreta di stare accanto alle persone e ai loro bisogni reali”.

In chiusura, Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL Ragusa, ha sottolineato anche il valore simbolico e territoriale dell’iniziativa:

“Questo Sportello Sociale vuole essere anche un segnale forte nel dibattito che riguarda il futuro dei centri storici e, in particolare, di Modica Alta. La CGIL è convinta che il contrasto allo spopolamento passi necessariamente dal ripopolamento dei servizi. Mentre altre istituzioni scelgono di allontanarsi dai centri storici, la CGIL decide invece di investire e rafforzare la propria presenza a Modica Alta, offrendo un presidio sociale concreto e un punto di riferimento stabile per i cittadini”.