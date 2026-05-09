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Modica, Flavio Insinna e Giulia Fiume al Teatro Garibaldi con la commedia “Gente di facili costumi”

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Modica, Flavio Insinna e Giulia Fiume al Teatro Garibaldi con la commedia “Gente di facili costumi”

Modica, Flavio Insinna e Giulia Fiume al Teatro Garibaldi con la commedia “Gente di facili costumi”

SpettacoloRagusa

Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Martedì 12 e mercoledì 13 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena “Gente di facili costumi” di Nino Marino e Nino Manfredi, tra i titoli più amati del teatro italiano contemporaneo. Rappresentata per la prima volta nel 1988 con Nino Manfredi protagonista, la commedia mescola comicità travolgente e malinconia, ironia e profonda umanità. Luca Manfredi, figlio del grande attore, firma una regia rispettosa dello spirito originale ma capace di restituire al pubblico di oggi tutta l’attualità del testo.
I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/gente-di-facili-costumi-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

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