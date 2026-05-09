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Volley: a Modica la Final Four campionato under 15 maschile

Volley: a Modica la Final Four campionato under 15 maschile

CronacaCataniaPalermoRagusa

Sarà la Volley Modica a organizzare la Final Four del campionato regionale del campionato under 15 maschile di pallavolo.
La kermesse che assegnerà il titolo siciliano e il pass per la fase nazionale, infatti, si svolgerà a Modica lunedì 11 maggio tra il “PalaRizza” e il”Geodetico” di via Fabrizio.
Il programma prevede le due semifinali che si giocheranno di mattina in contemporanea (Gara1 “PalaRizza”) e la struttura geodetica di via Fabrizio (gara 2), mentre il pomeriggio al “PalaRizza” si giocherà la finale che assegnerà il titolo regionale.
A contendersi il “trono” siciliano ci saranno la Free Ball Ragusa, la Roomy Catania, la Sportisola Terrasini e la Don Orione & Capacense. La vincente della final four rappresenterà la Sicilia alla fase naziona

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