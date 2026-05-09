Modica, XXX Congresso Distretto Lions 108Yb Sicilia : premiate le eccellenze regionali

Il XXX Congresso del Distretto Lions 108Yb Sicilia – ospitato oggi 9 maggio nel Duomo San Pietro a Modica - ha celebrato l’eccellenza con la consegna di premi: il Premio Eccellenze Siciliane, il Premio Paolo Valenti e il Premio speciale del Governatore. I Premi sono stati consegnati dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Lions Diego Taviano nel corso di una cerimonia oggi alle 15.00 a Modica, alla presenza dei Lions Siciliani. A condurre la cerimonia, Francesco Pira Delegato del Governatore per i Premi.

Il Premio Eccellenze Siciliane del Distretto Lions 108Yb Sicilia, un riconoscimento prestigioso assegnato a siciliani che si sono distinti in Italia e nel mondo nel loro settore professionale.

A ricevere il riconoscimento sono stati::

Maggiore Pierluigi Raspa Comandante delle Frecce Tricolori (Roccalumera) ME

- Dottor Giorgio Calabrese Medico e Nutrizionista (Rosolini) SR

- Filippo Miracula Imprenditore (San Marco D’Aluzio) ME

- Adele Perna Conduttrice Televisiva Fatti di Nera Canale 122 e attrice (Enna Bagheria) EN

- Marco Giacalone Imprenditore IA Palermo

- Gaetano Aronica Regista, Attore Agrigento

- Mario Barresi Vice Direttore La Sicilia CT

- Cav. Aurora Ranno Trapani

- Stefano Ricca Imprenditore ICT Modica RG

- Maestro Lillo De Fraia Pasticcere

Premio Paolo Valenti

- Emanuele Marino (Palermo) Fisico

PREMIO SPECIALE DEL GOVERNATORE

Maria Volpe

Carlo Alberto Tregua