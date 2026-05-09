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Palermo, agguato al Cep: 34enne ucciso a colpi di pistola

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Palermo, agguato al Cep: 34enne ucciso a colpi di pistola

Palermo, agguato al Cep: 34enne ucciso a colpi di pistola

CronacaPalermo

Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio all’interno di una Smart parcheggiata in viale Michelangelo, nel rione Cep di Palermo, nei pressi della delegazione comunale di via Paladini. A dare l’allarme è stato il fratello della vittima. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare nulla: Barrile era già morto. Sul volto dell’uomo erano visibili i segni di diversi colpi di pistola. L’ipotesi investigativa più accreditata è quella di un agguato: la vittima sarebbe stata colpita a più riprese al volto e alla testa mentre si trovava a bordo dell’auto. I carabinieri hanno transennato l’area e avviato i rilievi del caso anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza.
Il movente dell’omicidio potrebbe essere legato al mondo della droga. Barrile a luglio del 2014 è finito ai domiciliari per una rapina, pestò un passante per strada. Due anni dopo, fu sorpreso a spacciare mentre era ancora ai domiciliari.

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