Passi carrabili a Modica, tassazione ingiusta? Spadaro e Nigro chiedono chiarezza

Ad un mese dal voto unanime in Consiglio Comunale sulla mozione riguardante i passi carrabili, non si registrano novità. Per sollecitare decisioni e iniziative, i consiglieri comunali Giovanni Spadaro (PD) e Paolo Nigro (Siamo Modica) hanno protocollato l’8 maggio un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco, per capire che fine abbiano fatto gli impegni presi dall’Amministrazione.

La mozione, presentata originariamente da Spadaro, Nigro e Leandro Giurdanella (Forza Italia), mirava a fare chiarezza su una tassazione che molti ritengono iniqua o mal interpretata. Uno dei punti cardine era l’istituzione di un tavolo tecnico che vedesse seduti allo stesso posto Amministrazione, uffici competenti, rappresentanti consiliari e i delegati della Creset (la società di riscossione). Ad oggi, denunciano i consiglieri, non si hanno notizie sugli sviluppi di questo confronto. “Si chiede se siano stati dati indirizzi agli uffici per modificare gli articoli 26 e 46 del Regolamento Comunale. La distinzione è fondamentale: l’accesso a raso (senza interruzione di marciapiede o modifiche del suolo) non dovrebbe essere soggetto al canone nello stesso modo di un passo carrabile strutturato”. La richiesta è di valutare tariffe più eque, ridimensionando i costi attuali.

Cosa succede a chi possiede un garage ma non lo utilizza per il ricovero di automezzi? I consiglieri chiedono misure specifiche per queste casistiche. Una delle richieste più pressanti riguarda la possibilità di eliminare le maggiorazioni per interessi e mora dagli accertamenti già notificati, alleggerendo l’onere per le famiglie.