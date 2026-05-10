Strage di braccianti a Chioggia: furgone finisce in un canale, tre morti

Incidente all’alba nella frazione di Ca’ Bianca. Le vittime, tre lavoratori di origine marocchina, sono annegate dopo l'uscita di strada

Una nuova, pesantissima tragedia colpisce il mondo del lavoro agricolo. All’alba di oggi, in una frazione del comune di Chioggia, tre braccianti di nazionalità marocchina hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Il furgone su cui i tre uomini stavano viaggiando per raggiungere i campi della zona è uscito improvvisamente di strada, precipitando nelle acque di un canale adiacente alla carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori, per i tre occupanti non c’è stato nulla da fare: sono rimasti intrappolati nell'abitacolo sommerso, morendo per annegamento.

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le condizioni di sicurezza del trasporto. Il dramma riaccende prepotentemente i riflettori sulla vulnerabilità e sui rischi legati agli spostamenti dei lavoratori agricoli nelle aree rurali del Paese.