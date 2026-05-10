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Hantavirus, 17 cittadini Usa evacuati ora sono in quarantena nel Nebraska

Hantavirus, 17 cittadini Usa evacuati ora sono in quarantena nel Nebraska

Fatti&Notizie

E' non obbligatoria presso l'Unità nazionale nel campus di Omaha
Tutti i 17 cittadini americani evacuati dalla nave da crociera alle Canarie, collegata al focolaio del raro ceppo andino dell'hantavirus, saranno messi in quarantena e monitorati in Nebraska. Lo ha riferito la Cnn, ricordando che la Nebraska Medicine e l'University of Nebraska Medical Center hanno comunicato di aver ricevuto la richiesta di "accogliere e monitorare" i cittadini americani al National Quarantine Unit (Unità nazionale di quarantena), nel campus universitario di Omaha.

Tuttavia, i funzionari del Centers for Disease Control (Cdc) hanno precisato che non è prevista alcuna quarantena obbligatoria, aggiungendo che gli individui in questione non presentano alcun sintomo. Il Nebraska ospita l'unica unità di quarantena del Paese finanziata a livello federale, progettata specificamente per monitorare le persone esposte a malattie infettive ad alto rischio.

La National Quarantine Unit dispone di 20 stanze a pressione negativa, destinate a isolare i pazienti in sicurezza, prevenendo al contempo qualsiasi rischio di esposizione per il pubblico. I funzionari hanno sottolineato che il personale della struttura si sottopone regolarmente a esercitazioni per gestire focolai ed emergenze legate alle malattie infettive.

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