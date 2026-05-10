ou
ULTIME NOTIZIE

Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna, 62enne arrestato dalla Polizia di Stato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
L'esperta del ministero: "Ci sono varianti diverse, contagio alto ma difficile, non è come Covid"

L'esperta del ministero: "Ci sono varianti diverse, contagio alto ma difficile, non è come Covid"

Fatti&Notizie

"Il virus viaggia per via aerea e sembra una banale influenza". Campitiello spiega la differenza tra la variante americana e quella europea e consiglia l'isolamento

“Ci sono due varianti” spiega Maria Rosaria Campitiello capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, “una americana e una europea, la prima presenta un contagio al 30% la seconda al 10%”.
"Il virus viaggia per via aerea e sembra una banale influenza", “l'incubazione è più lunga e anche se la contagiosità è alta, il contagio è difficile”.
La funzionaria spiega che il virus trasmesso tramite feci di topi è molto diverso dal Covid.

Potrebbero Interessarti