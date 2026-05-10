L'esperta del ministero: "Ci sono varianti diverse, contagio alto ma difficile, non è come Covid"

"Il virus viaggia per via aerea e sembra una banale influenza". Campitiello spiega la differenza tra la variante americana e quella europea e consiglia l'isolamento

“Ci sono due varianti” spiega Maria Rosaria Campitiello capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, “una americana e una europea, la prima presenta un contagio al 30% la seconda al 10%”.

"Il virus viaggia per via aerea e sembra una banale influenza", “l'incubazione è più lunga e anche se la contagiosità è alta, il contagio è difficile”.

La funzionaria spiega che il virus trasmesso tramite feci di topi è molto diverso dal Covid.