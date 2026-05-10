B2 femminile: Melilli Volley, è festa playoff! Sabato prossimo gara 1 in casa contro Isernia

Melilli Volley 3

Crotone 0

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo ne, Minervini 4, Lena 13, Silvestre 8, Ba 9, Lo Piccolo 3, Pasquini, Miceli ne, Lucescul 3, Vescovo ne, Ferrarini 14, Pecoraro ne, Distefano ne. All. Luca Scandurra.

Crotone: Maggipinto, Sant’Ambrogio 5, Privitera 3, Gargiulo 6, Cannavò 8, Kus 10, Sant’Agati 2, Campese, Di Bartolo, Tucci, Voce. All. Federica Lorenzetti

Arbitri: Martina De Luca e Alessandro Grasso di Catania.

Parziali: 25-21, 25-18, 25-18

Bastava un punto, ne sono arrivati tre. Festa playoff per Melilli Volley, che chiude la stagione regolare al terzo posto, battendo 3-0 Crotone e accedendo con pieno merito agli spareggi per la promozione in B1. Tripudio neroverde a ridosso delle ore 18 quando Sabrina Lucescul (impiegata solo in alcuni frangenti del match) realizza il punto che certifica la qualificazione alla post-season, quello che chiude il secondo set sul 25-18. Nel primo, la squadra di Luca Scandurra aveva faticato un po' piegare la resistenza della spensierata compagine avversaria, capace di dare filo da torcere per buona parte del parziale. Sul 14-14, l’allungo decisivo, con i colpi di Luna Ba e di Nicole Ferrarini e con qualche errore gratuito avversario fino al 25-21 firmato in pallonetto dall’opposta ternana di Melilli Volley.

Secondo parziale con Crotone avanti 6-3 ma raggiunto e superato con un break di 6-0 sul turno al servizio di Sara Lena. Parità a 11, poi a 13 e a 15. Inizia qui la fuga verso la vittoria delle neroverdi, che piazzano un netto 8-1, attaccando forte con Lena, Ba e Ferrarini (e con la fast del 24-17 di Veronica Silvestre) e chiudendo con il punto di Sabrina Lucescul. Inizia la festa in tribuna e in campo. Poi comincia anche il terzo set, che vede le locali andare sul 2-0 con Ferrarini e l’ace di Raffaella Minervini, ma anche sotto di due (5-7). Lena riporta avanti le sue compagne con un servizio vincente, Ferrarini sfrutta una free ball e Melilli va sul 10-7. Due muri consecutivi, di Minervini prima e di Ferrarini dopo, portano le neroverdi sul più 5 (12-7). A questo punto si rilassano, favorendo il tentativo di rimonta ospite, che si ferma però sul 12-13. Melilli riallunga con le sue bocche di fuoco, Ferrarini e Ba, e a chiudere la contesa ci pensano altre due giocatrici di valore, come Silvestre e Lena, in un roster di grande livello. Alla fine cori per il presidente Luigi Distefano (“C’è solo un presidente”), per coach Luca Scandurra e per tutte le giocatrici neroverdi. Sabato prossimo alle 18 gara di andata dei playoff in casa contro Isernia, che si è piazzata seconda nel girone H. Il ritorno 7 giorni dopo in Molise. La vincente sarà promossa in B1