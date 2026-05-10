Ribera, scontro tra una moto e un'auto: muore ristoratore di 48 anni

Un motociclista quarantottenne, Domenico Smeraglia, di Ribera, è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un’Audi si è verificato sul lungomare.

I sanitari dell’elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è sconvolto per l'accaduto: «Una tragedia, è stata una tragedia». Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri. Smeraglia era il titolare della pizzeria Il Melograno, era appassionato di moto ed era molto conosciuto a Ribera. (GDS on line)