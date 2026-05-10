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Lo sbarco dalla Hondius, nessun italiano. Sintomi per uno dei francesi rimpatriati, isolato

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Avola, soccorsa a Cavagrande una turista americana

Avola, soccorsa a Cavagrande una turista americana

CronacaSiracusa

Nella tarda mattinata di domenica, una turista di nazionalità americana di 64 anni è stata soccorsa dopo che, durante la fase di discesa lungo il sentiero "Mastraronna" che conduce al fondo della gola di Cavagrande del Cassibile, è scivolata riportando un importante trauma ad un arto inferiore. I compagni di escursione hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 che ha trasferito la chiamata alla Centrale Operativa 118. Quest'ultima ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), quale proprio referente esclusivo per il soccorso in ambiente impervio e montano. Immediatamente una squadra del Soccorso Alpino (CNSAS) della Stazione Etna sud si è portata sul target. Dopo avere valutato le condizioni sanitarie, la donna è stata immobilizzata, posizionata in barella e recuperata lungo l'impervio sentiero fin dove poteva giungere l'ambulanza del servizio sanitario regionale. Hanno operato congiuntamente con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico gli operatori del Soccorso Alpino della GdF, i Vigili del Fuoco ed ha collaborato un Operatore del 118 ed una unità di personale del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Siciliana.

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