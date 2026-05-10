Controllo straordinario della Polizia di Stato a Belpasso e Motta Sant'Anastasia

Una mirata attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita, venerdì, dalla Polizia di Stato in diverse zone ricadenti nel territorio dei Comuni di Belpasso e Motta Sant’Anastasia, secondo quanto previsto dal piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale.

Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie. Ancora una volta, sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare per scongiurare rischi per gli utenti della strada, a cominciare dai pedoni, bloccando quelle condotte irregolari tenute da parte di automobilisti e motociclisti. Al riguardo sono state rilevate molteplici infrazioni al Codice della strada. Complessivamente sono state contestate sanzioni per oltre 13 mila euro. Nello specifico, sono stati sanzionati alcuni automobilisti per la mancata revisione periodica del veicolo, altri perché sorpresi alla guida senza patente, uno per la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile, un altro per guida con patenta scaduta.

Complessivamente, sono state identificate 147 persone, di cui 31 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 86 veicoli, tra auto e scooter.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.