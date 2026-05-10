Palermo corre per la ricerca: oltre mille partecipanti alla Wings for Life 2026

Grande partecipazione e straordinario entusiasmo sul lungomare di Palermo per la “Wings for Life World Run 2026”, la più grande corsa benefica al mondo, andata in scena in contemporanea in 191 Paesi. L’evento, inserito all’interno della decima edizione della Mondello Cup, ha richiamato oltre mille partecipanti in una giornata di sport, solidarietà e inclusione.

La manifestazione è stata organizzata dalla Now Team con il supporto di Red Bull e Mangia’s. Tra i protagonisti della giornata anche Mauro Glorioso, il giovane palermitano rimasto tetraplegico dopo un grave episodio di bullismo avvenuto a Torino, accolto con grande affetto dai partecipanti e dal pubblico presente.

Al via della corsa erano presenti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport Alessandro Anello e i rappresentanti di Red Bull Italia.

Emozionanti le parole di Mauro Glorioso, che ha ricordato l’importanza della ricerca sulle lesioni spinali: “Chi oggi sceglie di correre, lo fa per chi non può. Ogni passo porta la scienza un po’ più avanti”.

Mauro Glorioso, ragazzo rimasto tetraplegico dopo un atto di bullismo:

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti di oggi e, in particolare, gli organizzatori, il Comune di Palermo, la Fondazione Sicilia e l’associazione Progetto Legalità che ha permesso la partecipazione di tanti ragazzi. Siete davvero tantissimi e questo dimostra quanto affetto e vicinanza mi stia dando questa città. Siete il lato migliore di Palermo. Sono rientrato proprio ieri da un centro di riabilitazione dove ho avuto la possibilità di provare, tra i primi in Italia, un nuovo dispositivo dedicato alle persone con lesioni spinali. Tutto questo è possibile anche grazie a Wings for Life. Una cura arriverà e quando succederà sarà grazie a tutti voi. Chi oggi sceglie di correre, lo fa per chi non può farlo. Ogni passo porta la scienza un po’ più avanti. Buona corsa a tutti”.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo:

“Possiamo essere soltanto soddisfatti per il successo di questa manifestazione. Ritrovarsi tutti insieme, in un’atmosfera di sport e solidarietà, rappresenta un segnale importante per la città ed è un messaggio di speranza per tutti noi. Palermo dimostra ancora una volta di sapersi mobilitare attorno a iniziative che uniscono partecipazione, inclusione e attenzione verso gli altri. È anche la conferma di una città che sta vivendo un momento di grande attrattività, senza però dimenticare le difficoltà e i problemi che quotidianamente è chiamata ad affrontare”.

Daniele Di Gregoli, presidente Now Team e organizzatore:

“La Mondello Cup, giunta alla decima edizione, è stata un grande successo, con quasi 500 atleti impegnati in due giorni di gare e partecipanti arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, come francesi e maltesi. Questo conferma quanto il triathlon possa rappresentare anche un importante richiamo turistico per il territorio. Quest’anno la Mondello Cup è diventata un contenitore ancora più ampio, aprendosi alla Wings for Life, una manifestazione dal forte valore sociale e solidale, dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle lesioni spinali che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti. Wings for Life è totalmente solidarietà, ma vissuta attraverso lo sport: ed è proprio questo che rende il progetto così speciale.”