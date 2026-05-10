Dal caso di Rosario, oltre le barriere per una Siracusa sempre più accogliente e inclusiva

Il caso di Rosario, il disabile in carrozzina che ha lanciato un accorato appello alla citta’ deve essere raccolto. Rosario ha denunciato sulla stampa le sue difficoltà di vita nel muoversi in questa città di ricca di ostacoli e barriere e, con coraggio, invita le istituzioni a “mettersi nei suoi panni”, o meglio, sulla sua sedia a rotelle.

La sua esperienza ci ricorda che la bellezza di una città si misura anche dalla sua capacità di garantire autonomia e dignità a ogni cittadino e visitatore.

A Siracusa non sono stati fatti sufficienti passi in avanti: basti pensare ai lidi non ancora fruibili a tutti, anche quando accessibili. Si deve seguire la strada intrapresa per esempio con i percorsi tattili in alcuni siti turistici e museali, e potenziare la crescente sensibilità degli operatori turistici per rendere davvero la nostra città un punto di riferimento nel panorama del turismo accessibile nazionale.

Tuttavia, la quotidianità di Rosario ci dice che il lavoro è ben lontano dall’essere finito. Le “piccole” disattenzioni — uno scivolo non a norma, un’auto sulle strisce o un marciapiede sconnesso — possono trasformarsi in ostacoli insormontabili.

Il Partito Democratico di Siracusa, con spirito di collaborazione su un tema così sensibile, rivolge a tutte le forze politiche, alla Amministrazione e alle Associazioni la richiesta di lavorare insieme per un confronto e ascolto attivo delle città sul tema disabilità e accessibilità .Nessuno meglio di chi vive il problema ogni giorno può indicare le priorità e articolare le soluzioni.

Cito a dimostrazione dell’impegno del PD in questo senso, quello dei Consiglieri Comunali, e, tra loro, Sara Zappulla, per la quale “Siracusa non può continuare a muoversi con strumenti frammentati o insufficienti. Serve una rete di welfare territoriale stabile, non costruita solo sull’emergenza, ma sulla prevenzione, sull’ascolto e sulla presa in carico. Dentro questo quadro pesa anche l’assenza, nella nostra città, di figure fondamentali” come il Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Avv. Matilde Di Giovanni

Segretaria cittadina PD Siracusa