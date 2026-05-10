Volley Modica NextGen Under 19 in partenza per le finali nazionali

L'attesa sta per finire per la formazione under 19 della Volley Modica NextGen. I ragazzi di coach Ciccio Italia, infatti, dopo aver conquistato qualche settimana fa il titolo regionale di categoria, partiranno per la fase nazionale in programma a Parma e Piacenza, dove avranno l'onore e l'onere di rappresentare la Sicilia e di confrontarsi con le migliori scuole italiane di volley. I campioni siciliani, sono stati inseriti in un girone molto difficile, insieme a Cus Cagliari, Lab Travel Mercatò Cuneo e Asd Elisa V. Pomigliano. La Volley Modica NextGen giocherà le gare del suo girone a Piacenza e l'esordio nella kermesse sarà martedì mattina contro i piemontesi del Lab Travel Mercatò Cuneo. “Siamo stati inseriti in un girone abbastanza difficile – dichiara prima della partenza il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino – ma è chiaro che in una fase nazionale, non poteva essere diversamente. Noi – continua - arriviamo alla fase conclusiva da campioni di Sicilia e scenderemo in campa consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma con entusiasmo e senza grandi pressioni. Il nostro obiettivo è di giocarcela con tutti a viso aperto con la speranza di portare il più in alto possibile il nome di Modica e della Sicilia. Dopo 10 anni – conclude Scavino – torniamo a giocare le finali nazionali, dove abbiamo ottenuto il settimo posto che è il nostro miglior piazzamento ottenuto con la formazione under 19. Speriamo che sia di buon auspicio per far bene anche questa volta anche se con la nuova formula sarà ancora più difficile”.