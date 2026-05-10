Lo sbarco dalla Hondius, nessun italiano. Sintomi per uno dei francesi rimpatriati, isolato

Stanno tutti bene gli italiani venuti a contatto con l’Hantavirus. Messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. Premier Olanda ringrazia Sanchez, collaborazione costruttiva

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato che presenta sintomi uno dei francesi rimpatriati oggi dopo essere stato evacuato dalla nave da crociera MV Hondius colpita da un focolaio di Hantavirus. "Cinque dei nostri connazionali presenti sulla MV Hondius, focolaio di infezione da hantavirus, sono stati rimpatriati sul territorio nazionale. Uno di loro ha manifestato sintomi durante il volo di rimpatrio.

Pertanto questi cinque passeggeri sono stati immediatamente sottoposti a rigoroso isolamento fino a nuovo ordine", ha riferito il premier. "Sono sotto cura medica e saranno sottoposti a test e a un check-up sanitario. A partire da questa sera, emetterò un decreto che consentirà di attuare misure di isolamento adeguate nei confronti dei casi di contatto e a tutela della popolazione generale. Il Ministro della Salute rilascerà una dichiarazione questa sera", ha aggiunto Lecornu.

Uno dei francesi evacuati dalla nave Mv Hondius mostra sintomi di contagio da hantavirus. Lo ha reso noto il premier francese, Sebastien Lecornu.

"Cinque dei nostri compatrioti presenti sul Mv Hondius, focolaio di infezione da Hantavirus, sono stati rimpatriati sul territorio nazionale. Uno di loro ha manifestato sintomi durante il volo di rimpatrio. Pertanto, questi cinque passeggeri sono stati immediatamente posti in isolamento stretto fino a nuovo ordine", ha scritto su X il premier della Francia. "Sono presi in carico dal punto di vista medico e saranno oggetto di test e di un checkup sanitario. Fin da questa sera, emanero' un decreto che consentira' di mettere in atto le misure di isolamento adeguate nei confronti dei casi di contatto e protettive per la popolazione generale. La ministra della Salute si esprimera' questa sera", ha aggiunto.

"La nave da crociera olandese Hondius è arrivata oggi sana e salva a Tenerife. Passeggeri ed equipaggio sono attualmente sottoposti a controlli medici a bordo, per poter poi proseguire il viaggio in sicurezza. La salute pubblica è la priorità assoluta in questo contesto. I miei più sentiti ringraziamenti alle autorità spagnole e al Primo Ministro Sanchez che hanno reso possibile tutto questo.

Apprezzo molto la collaborazione positiva e costruttiva che ha caratterizzato i rapporti tra i nostri due Paesi negli ultimi giorni". Lo scrive su X il premier olandese Rob Jetten.

Sono già giunti a Madrid i 14 spagnoli - 13 croceristi e un membro dell'equipaggio - che per primi sono stati evacuati questa mattina dalla nave Hondius con a bordo un focolaio di hantavirus. L'aereo militare che li ha portati da Tenerife è atterrato alle 15:35 alla base di Torrejon de Ardoz, informa il ministero della Difesa. Dalle immagini in diretta sull'emittente pubblica Tve, i passeggeri sono stati fatti salire uno a uno, con indosso tute di protezione chimica, su un pulmino scortato da una colonna di auto di polizia, diretto all'ospedale della Difesa Gomez Ulla della capitale, dove gli spagnoli saranno posti sotto sorveglianza attiva durante una quarantena.

Il passeggero greco a bordo della nave MV Hondius, sarà messo in quarantena per 45 giorni. Lo ha annunciato il ministero della Salute greco. La stessa fonte ha affermato che l'uomo, di circa 70 anni, è "in buona salute e asintomatico".

Dopo essere stato evacuato dalla MV Hondius oggi, il passeggero greco sarà imbarcato su un volo speciale dell'aeronautica militare greca. Il volo partirà inizialmente dalle Isole Canarie, in Spagna, per l'aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Sara' trasferito in una stanza a pressione negativa appositamente allestita presso un ospedale di Atene, dove sara' posto in quarantena obbligatoria per 45 giorni, ha aggiunto il ministero.

Tre passeggeri della nave da crociera - una coppia olandese e una donna tedesca - sono deceduti, mentre altri si sono ammalati a causa di questa rara malattia, che di solito si diffonde tra i roditori. Non esistono vaccini o trattamenti specifici per l'Hantavirus, endemico in Argentina, da dove la nave era partita ad aprile.

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che il rischio di contagio derivante dai casi di Hantavirus segnalati a bordo della nave da crociera MV Hondius è basso, sottolineando che tutti i Paesi di provenienza dei passeggeri stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie.

In risposta a una domanda durante una conferenza stampa tenutasi al porto di Granadilla de Abona (Tenerife) insieme al ministro della Salute spagnolo, Monica Garcia, Adhanom ha fatto specifico riferimento ai 17 passeggeri americani che, dopo essere stati sbarcati dalla nave, saranno trasferiti questo pomeriggio nel loro Paese, che "si è preparato".

Il capo dell'Oms ha precisato, inoltre, che la sua affermazione secondo cui il rischio di contagio è basso si basa sulle ricerche e le indagini condotte su questo virus. Tedros ha inoltre espresso fiducia nel fatto che gli americani si fideranno del parere dei loro esperti.

Il direttore dell'Oms ha sottolineato, infine, la leadership di Spagna e Tenerife in questa crisi, che a suo avviso viene gestita "molto bene". In conclusione, ha osservato che il terzo e più recente decesso dovuto a questa epidemia si e' verificato il 2 maggio e, pertanto, ritiene che siano state adottate le misure appropriate per contenerla.

L'ultimo volo previsto in partenza oggi da Tenerife Sud sarà alla volta degli Stati Uniti, nell'ambito dell'operazione di rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera colpita dall'Hantavirus. Secondo le autorita' sanitarie locali, lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera olandese MV Hondius, con le partenze già completate per Madrid, Francia e Canada, si concluderà prima di questa sera.

Nell'ordine, l'operazione iniziata questa mattina ha portato a compimento l'evacuazione dei passeggeri spagnoli, in tutto 14, seguiti dal gruppo di cinque francesi. Anche il gruppo di quattro canadesi è sbarcato ed è già a bordo dell'aereo diretto in Canada.

Le autorità sono in contatto con il comandante della nave per definire la distribuzione dei passeggeri sui vari voli programmati. Passeggeri tutti testati che finora risultano asintomatici, confermando al momento l'assenza di casi sintomatici o sospetti tra turisti ed equipaggio.

E' previsto anche un volo dai Paesi Bassi per trasportare alcuni membri dell'equipaggio e passeggeri provenienti da altri paesi. Sono attesi altri due voli per lunedì: uno dall'Australia, che trasporterà passeggeri australiani e neozelandesi, nonchè un cittadino britannico residente in Australia. I Paesi Bassi invieranno inoltre un secondo aereo domani per prelevare alcuni passeggeri che non sono riusciti a trovare un volo.

Infine, le autorità locali e spagnole hanno confermato che il resto dell'equipaggio viaggerà verso i Paesi Bassi via nave. Per quanto riguarda la nave, ha indicato che le procedure di disinfezione saranno effettuate dopo la partenza da Tenerife e che in seguito si deciderà se effettuare un'ulteriore disinfezione all'arrivo nei Paesi Bassi.

"Mi piacerebbe mettere da parte tutte le polemiche, perché qui oggi è in corso un'operazione senza precedenti, che ha incontrato difficoltà da parte del presidente delle Canarie, ma quello che conta è il successo" e "l'assoluta certezza che non ci sarà alcun contatto" dei passeggeri evacuati dall'Hondius "con la popolazione locale". Lo ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nel fare il punto sulla maxi-operazione per l'evacuazione dei passeggeri di 23 nazionalità dalla nave antartica ancorata all'alba al porto Granadilla, a Tenerife. Interrogata dai cronisti merito all'opposizione allo sbarco espressa dal presidente dell'arcipelago, Fernando Clavijo, Garcia ha replicato: "Le opportune valutazioni politiche saranno fatte a tempo debito. Chiediamo semplicemente di permetterci di svolgere in nostro lavoro. L'Oms ha riposto la fiducia in noi e da spagnoli siamo orgogliosi che ci sia stata affidata questa responsabilità", ha osservato Garcia, nel rilevare che "con la parte tecnica del governo delle Canarie, la collaborazione è stata totale e leale dal primo momento". La ministra ha poi confermato che la Hondius, una volta evacuata, con circa 30 membri dell'equipaggio, ripartirà domani alla volta dei Paesi Bassi - come ha segnala l'armatore olandese in una nota - dopo aver fatto rifornimento di carburante "nella darsena del porto" di Granadilla. "In un momento come questo è importante essere fedeli alla protezione della salute e credo - ha aggiunto la ministra - che qualunque messaggio di allarme che non sia fedele alla realtà, venga a distorcere il buon funzionamento dell'operazione", ha concluso.

"Non c'è il rischio di una nuova pandemia, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c'è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid seppure più letale, a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana. Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l'isolamento. La contagiosità sembra non essere in fase pre clinica ma al momento dei sintomi. Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo". Così a Rai News24 la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello.

E' decollato da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Hondius colpita da un focolaio di hantavirus: a bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Successivamente partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. "Il meccanismo sta funzionando con tutta normalità e in assoluta sicurezza", ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nel fare il punto a Tenerife dell'operazione coordinata dal governo spagnolo con la supervisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente con il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Tutti i passeggeri sono asintomatici", ha ribadito Garcia.

"Il governo spagnolo sta facendo ciò che deve, con rigore tecnico e scientifico, con assoluta trasparenza, con lealtà istituzionale e con cooperazione internazionale". Lo ha detto oggi il premier Pedro Sanchez, rispetto all'operazione in corso a Tenerife per l'evacuazione della nave Hondius con un focolaio di hantavirus a bordo, nel ringraziare la popolazione delle Canarie per la "solidarietà".

In un meeting elettorale in Andalusia con la candidata socialista alle regionali del 17 maggio, Maria Jesus Montero, Sanchez ha difeso l'azione di governo. "In questa crisi Spagna risponderà all'altezza di ciò che è questo grande Paese, con esemplarità ed efficacia", ha detto. "E' un orgoglio essere spagnoli, perché la Spagna sempre adempie" agli impegni.

Durante l'Angelus Papa Leone XIV ha ringraziato in spagnolo le autorità spagnole delle Canarie per aver accolto la nave attraccata a Tenerife, colpita dall'Hantavirus

Il Pontefice si recherà nelle isole Canarie a giugno.

In spagnolo il Pontefice ha ringraziato quanti hanno "permesso lo sbarco della nave da crociera Hondius con i malati di Hantavirus". "Sono felice di potervi incontrare il mese prossimo, quando visitero' le isole", ha aggiunto.

Leone ha detto testualmente: "Desidero esprimere la mia gratitudine per la calorosa accoglienza che caratterizza gli abitanti delle Isole Canarie, per aver permesso l'arrivo della nave da crociera "Hondius" con a bordo i pazienti affetti da hantavirus. Sono lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle Isole".

Il vescovo delle Isole Canarie, Jose' Mazuelos, che e' anche medico, durante una conferenza stampa tenutasi mercoledi' scorso nella sede della Conferenza episcopale spagnola (Cee) per discutere del viaggio del Papa in Spagna, interrogato sulla possibilita' che l'epidemia potesse compromettere il viaggio, ha rassicurato i fedeli, affermando: "In questo caso, si tratta di un'infezione sotto controllo. Il virus e' noto ed e' improbabile che si trasformi in una pandemia. Al momento non ci si aspetta una pandemia, Dio non voglia". "Spero che la situazione non metta in pericolo il viaggio, stiamo parlando di qualcosa di molto importante, la nave da crociera, l'infezione, ma facendo le cose per bene, tutto sarà sotto controllo in questo senso, e un'infezione virale può arrivare quando meno ce lo aspettiamo", ha aggiunto.

A lasciare per primi le Canarie saranno i 14 cittadini spagnoli, seguiti da un volo organizzato dall'Olanda che riporterà a casa non solo gli olandesi ma anche tedeschi, greci, bulgari e una parte dell'equipaggio.

Altri voli per i cittadini canadesi, turchi, francesi, britannici, irlandesi e statunitensi sono in programma sempre nella giornata di lunedì, ha concluso il Ministro

Dopo il primo gruppo di passeggeri spagnoli, via libera anche allo sbarco dei croceristi dei Paesi Bassi dalla nave Hondius, con a bordo un focolaio di hantavirus.

Lo segnalano le autorità sanitarie.

Agile e rapido il meccanismo operativo: il secondo sbarco di passeggeri dei Paesi Bassi è avvenuto 20 minuti dopo il primo gruppo di spagnoli, mentre la Guardia Civil ha interdetto tutto gli accessi al porto industriale di Granadilla. Dopo i croceristi originari dei Paesi Bassi, saranno evacuati, sempre in gruppi divisi per nazionalità, quelli originari della Grecia e circa la metà dell'equipaggio dell'Hondius.

All'arrivo al molo della Ribera del porto, i passeggeri sono ricevuti sotto tendoni bianchi da personale della Sanità Estera spagnola, per completare i protocolli di revisione. Sono poi fatti salire su autobus scortati dall'Ume dell'esercito, per raggiungere il vicino aeroporto di Tenerife Sud, per essere imbarcati su aerei inviati dai Paesi di origine in attesa sulla pista.