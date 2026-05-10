Calcio, play out e play off. In serie D Ragusa salvo, retrocede il Messina. In Eccellenza avanti l'Avola, ko Vittoria. Promozione: Frigintini salvo, retrocede lo Scicli

Il Ragusa si salva all'ultima chiamata; retrocede in Eccellenza il Messina che non riesce a superare il Ragusa a cui è bastato il migliore piazzamento in classifica rispetto ai peloritani. A Ragusa finisce 0 a 0 dopo i tempi supplementari che hanno fatto registrare le proteste del Messina per un gol annullato e per la gestione dei raccattapalle nei momenti cruciali del match. Alla fine dei 120 minuti fa festa il Ragusa, mentre il Messina recrimina insieme agli oltre 500 tifosi al seguito. Per i peloritani comincia una estate di attesa e di speranza per un possibile ripescaggio in serie D.

Nel play off di Eccellenza tra Vittoria e Avola hanno la meglio i siracusani che vincono 2 a 1 al Gianni Cosimo di Vittoria. L'Avola affronterà. ora, per la fase nazionale, una squadra lucana della provincia di Potenza, l'Angelo Cristofaro Oppido. Molta delusione negli ambienti del Vittoria, soddisfazione per l'Avola che continua a coltivare il sogno della promozione in serie D.

Nella finale play-out per la permanenza in Promozione, il Frigintini batte lo Scicli per 3-1,conquistando la permanenza nella categoria e condannando lo Scicli alla retrocessione in Prima Categoria. Al frigintini sarebbe bastato un pareggio per la salvezza grazie alla migliore posizione in classifica rispetto ai cremisi. I gol del Frigintini sono stati siglati da Cicero, Sangiorgio, e Cavallo. Per lo Scicli ha segnato Gazzè.