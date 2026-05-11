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Palagonia, ancora corse clandestine di cavalli

Palagonia, ancora corse clandestine di cavalli

CronacaCatania

Ancora una corsa di cavalli clandestina nel catanese accompagnata da colpi di pistola e kalashnikov in bella mostra. A denunciarla, l'attivista animalista Enrico Rizzi, che sui social ha rintracciato un video degli spettatori dell'evento che si sarebbe svolto lo scorso venerdì all'alba a Palagonia. La polizia avrebbe già individuato fantini e cavalli, che provenivano dal centro storico di Catania.
I clan mafiosi sfruttano così gli animali, non sempre allevati legalmente, guadagnando dalle scommesse e usandoli per mostrare del proprio potere.
Solo ieri la Polizia ha sequestrato due pony nel quartiere San Cristoforo, a Catania, privi di microchip e in stalle completamente abusive. La segnalazione era partita da una donna che li aveva visti in difficoltà mentre erano condotti al calesse in mezzo al traffico cittadino.

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