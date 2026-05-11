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Bambino di dieci anni cade dal balcone ad Agrigento

Bambino di dieci anni cade dal balcone ad Agrigento

CronacaAgrigento

il piccolo è precipitato dal primo piano: è stato portato al Sant'Elia di Caltanissetta e poi all'Ospedale dei bambini di Palermo

Si trovava con la sua famiglia a casa di parenti, ad Agrigento, tra i quartieri Monserrato e Villaseta, quando è volato giù da un balcone al primo piano. Il bambino di dieci anni, di Porto Empedocle, è stato soccorso e trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso.

In un primo momento si è parlato di un trauma cranico ma il piccolo avrebbe riportato altre lesioni e fratture, con un quadro clinico tale da suggerire ai sanitari del nosocomio nisseno un ulteriore trasferimento in autoambulanza all’Ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo dove si trova ricoverato.

A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. A riscostruire l’accaduto i carabinieri della compagnia di Agrigento, intervenuti sul posto.

Secondo quanto fin qui appurato dai militari si sarebbe trattato di un terribile incidente, verificatosi a metà mattinata, intorno alle 11:30, mentre in casa si trovavano vari familiari del piccolo, che hanno subito chiamato i soccorsi.

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