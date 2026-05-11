Napoli, 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo. È grave

Fermato un 15enne, l'accusa è tentato omicidio. L'aggressione in piazza Municipio, vicino a dove nel 2023 perse la vita il musicista Giovanbattista "Giogiò" Cutolo

La violenza tra giovanissimi torna a macchiare il cuore di Napoli.

Sabato sera, nella centralissima piazza Municipio, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con tre coltellate al culmine di una lite scoppiata per motivi banali. Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la furia dell'aggressore sarebbe stato uno "sguardo di troppo" a una ragazzina.

Il diverbio verbale è degenerato rapidamente in violenza fisica. Il quattordicenne è stato raggiunto da tre colpi che lo hanno lasciato a terra sanguinante. Immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sebbene le sue condizioni siano definite gravi dai medici, il ragazzo non è in pericolo di vita.

Grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, la Polizia è riuscita a bloccare l'aggressore: si tratta di un ragazzo di 15 anni. Per lui l'accusa è pesantissima: tentato omicidio.

Un luogo simbolo del dolore

L'episodio ha destato particolare commozione e rabbia poiché è avvenuto a poca distanza dal punto in cui, nel 2023, perse la vita il musicista Giovanbattista "Giogiò" Cutolo. Anche in quel caso, una lite nata per futili motivi si trasformò in tragedia.