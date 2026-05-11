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Truffa del finto carabiniere, arrestato 32enne nel messinese

Truffa del finto carabiniere, arrestato 32enne nel messinese

CronacaMessina

Si è spacciato per un carabiniere e, con la falsa notizia di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto la figlia della vittima, è riuscito a farsi consenare denaro e gioielli per un valore di circa 10mila euro. Un 32enne originario del Catanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mistretta (Me) con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana. La vittima, una donna di 63 anni residente a Mistretta, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era qualificato come appartenente all'Arma, riferendole che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente e che serviva con urgenza una consistente somma di denaro per affrontare spese legali e risarcimenti. Poco dopo, un complice si è presentato direttamente nell'abitazione della donna riuscendo, attraverso artifizi e raggiri, a ottenere contanti e monili in oro. A far scattare l'allarme è stato il marito della donna, insospettito dalla vicenda. L'uomo ha avvisato il figlio che ha immediatamente contattato i Carabinieri. I militari hanno quindi attivato un dispositivo di ricerca impiegando diverse pattuglie nella zona, riuscendo in breve tempo a individuare e bloccare il presunto truffatore.
Al momento del fermo il 32enne aveva con sé un sacchetto contenente 5mila euro in contanti e vari gioielli in oro appena sottratti alla vittima, recuperati e restituiti dai militari dell'Arma. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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