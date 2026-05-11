Tribunale di Modica da salvare: salta l’incontro con il deputato Nino Minardo

Il salvataggio del Tribunale di Modica non è un argomento gradito ai politici che rappresentano il territorio del Sud Est siciliano. Lo si evince anche da un appuntamento mancato – senza alcun preavviso – tra il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, e il portavoce del Comitato pro Tribunale di Modica, Enzo Galazzo. La richiesta di un incontro con il deputato modicano era stata avanzata il 20 marzo scorso dopo un vertice al Comune con la sindaca, Maria Monisteri, e la presidente del Consiglio, Mariacristina Minardo. Al netto degli impegni romani dell’onorevole Minardo, si era fissato un incontro a quattro (Minardo, la sindaca, la presidente del Consiglio e Galazzo) per informare il deputato sugli sviluppi del “caso Tribunale di Modica”, anche alla luce dei segnali positivi provenienti dal Governo centrale con il dossier riguardante Atti alla Camera che contiene significative “Proposte di legge abbinate”. Tra queste la numero 2457 il cui contenuto è di questo tenore: ”Si segnala, inoltre, l’inserimento di alcuni Comuni nell’ambito di competenza di specifici uffici giudiziari, esistenti o da re-istituire, “con particolare riguardo a quelli di Sciacca, Modica e Licata”. Il vertice con Minardo era stato fissato per il fine settimana dopo la Pasqua, tenendo conto, appunto, degli impegni dell’onorevole. Purtroppo, però, l’incontro è saltato, senza alcuna comunicazione all’avvocato Enzo Galazzo e, a quanto pare, alla sindaca e alla presidente del Consiglio comunale. Un’occasione mancata che dimostra il disinteresse della politica nei confronti di una vicenda che riguarda la buona giustizia, quella che si definisce “di prossimità”. E l’incontro sarebbe stata l’occasione giusta per chiedere all’onorevole Minardo una sua interpretazione del pressing sul sindaco di Modica per destinare i locali del Palazzo di giustizia a finalità diverse da quelle originarie. Tra queste, la sede dell’Inps, quella dell’Agenzia delle entrate e gli uffici della Condotta agraria. Sembra, tra l’altro, che le maggiori sollecitazioni, in questo senso, arrivino dal presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, che continua a chiedere all’amministrazione comunale di Modica di mettere il Palazzo di giustizia di piazzale Beniamino Scucces a disposizione degli enti che ne hanno fatto esplicita richiesta. Anche questo aspetto si sarebbe potuto chiarire nel faccia a faccia con l’onorevole Nino Minardo.

Un’altra occasione mancata.