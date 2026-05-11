Hantavirus. Positivi passeggera francese e un americano. 4 isolati in Italia, in arrivo circolare

Stanno tutti bene gli italiani venuti a contatto con il virus. Messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. Premier Olanda ringrazia Sanchez, collaborazione costruttiva

"Sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica derivante dal virus resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti, compresi passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Mv Hondius", su cui è stato segnalato un focolaio di hantavirus. Così in un post su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che manifesta il suo "sostegno al governo spagnolo e ad altri" Paesi impegnati nella "gestione di hantavirus in stretto coordinamento con i nostri colleghi dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)".

L'Australia metterà in quarantena per almeno tre settimane sei persone provenienti da una nave da crociera colpita dall'hantavirus in una struttura appositamente costruita a nord di Perth. Lo ha annunciato il governo. I passeggeri - quattro cittadini australiani, un residente permanente in Australia e un neozelandese - saranno ospitati presso il centro Bullsbrook, nell'Australia Occidentale, con 500 posti letto, originariamente costruito per la pandemia di Covid-19.

L'Australia inserirà l'hantavirus nell'elenco delle malattie soggette a restrizioni della legislazione nazionale in materia di biosicurezza, consentendo al governo di emettere un'ordinanza per la quarantena dei passeggeri. I sei passeggeri - nessuno dei quali ha manifestato sintomi di hantavirus - atterreranno in una base dell'aeronautica militare situata vicino alla struttura di quarantena, ha precisato il ministero.

"Queste sei persone saranno trasferite immediatamente in quella struttura di quarantena proprio accanto alla base della Raaf", ha detto il ministro Butler che ha affermato che il periodo di incubazione del virus è di 42 giorni e che le disposizioni successive alle tre settimane iniziali di quarantena non sono ancora state definite.

L'allerta rispetto al rischio legato all'Hantavirus resta "basso". Lo conferma il Ministero della Salute che comunque sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, pure sulla base delle indicazioni Ecdc, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da Hantavirus in atto. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari.

L'allerta rispetto al rischio legato all'Hantavirus resta "basso". Lo conferma il Ministero della Salute che comunque sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, pure sulla base delle indicazioni Ecdc, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da Hantavirus in atto. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari.

Una delle cinque passeggere francesi rimpatriate in aereo ieri dalla nave Mv Hondius e' risultata positiva all'hantavirus e le sue condizioni "sono peggiorate durante la notte". Lo ha dichiarato a France Inter il ministro della Salute francese, Stephanie Rist.

I 5 francesi rimpatriati ieri e posti in isolamento nell'ospedale parigino di Bichat, fra i quali la donna peggiorata e risultata positiva in nottata, sono "ricoverati in camere con flussi d'aria che consentono di evitare ogni contaminazione", ha aggiunto la ministra ai microfoni di France Inter. "Sono ovviamente isolati nell'ospedale e vi resteranno fino a nuovo ordine", come minimo 15 giorni, ha aggiunto. Quanto ai casi contatto, Stéphanie Ristha confermato che "una ventina di francesi sono stati individuati: 8 fra i passeggeri del volo del 25 aprile fra Sant'Elena e Johannesburg che sono stati messi rapidamente in isolamento" e 14 a bordo del volo Johannesburg-Amsterdam. "Chiediamo" a questi 14 passeggeri - ha detto la ministra - "che ci contattino affinché si possa rafforzare l'isolamento. A bordo del volo da Sant'Elena a Johannesburg c'era una olandese che aveva partecipato alla crociera ed è morta dopo essere stata contagiata. Era brevemente salita a bordo dell'aereo per Amsterdam ma era stata fatta scendere prima della partenza a causa del suo stato di salute.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andestramite test Pcr", ha affermato il ministero americano.

Delle 17 persone della MV Hondius evacuate negli Stati Uniti, "un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro è risultato leggermente positivo all'Hantavirus tramite PCR", ha scritto il Dipartimento della Sanità egli Stati Uniti su X. I due passeggeri viaggiano "nei compartimenti di contenimento biologico dell'aereo, a titolo precauzionale", ha specificato. I passeggeri americani evacuati dalle Isole Canarie spagnole, dove la nave ha fatto scalo, saranno trasferiti in un centro specializzato a Omaha, nello Stato del Nebraska.