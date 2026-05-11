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Crolla scala di un palazzo, un ferito

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L’ira di Fratelli d’Italia contro il ministro Giuli: “Si vuole far cacciare?”

L’ira di Fratelli d’Italia contro il ministro Giuli: “Si vuole far cacciare?”

Fatti&Notizie

Il licenziamento di Merlino e Proietti apre la crisi tra via del Collegio Romano e via della Scrofa: nel mirino l'asse Fazzolari-Arianna Meloni e l'autonomia di Giuli

Non è solo un rimpasto tecnico, ma uno scontro politico che scuote le fondamenta di via del Collegio Romano e fa tremare i vertici di Fratelli d’Italia. La decisione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di licenziare due figure chiave del suo staff — Emanuele Merlino e Elena Proietti — ha aperto una ferita profonda nel partito di maggioranza, portando molti a chiedersi se il Ministro non stia cercando lo scontro frontale con Palazzo Chigi.

La reazione ai piani alti di FdI è stata immediata e affidata alla concitazione delle chat interne. Appena letta la notizia, il tenore dei messaggi tra i colonnelli del partito era di incredulità e rabbia:

“Ma davvero lo ha fatto? Si vuole far cacciare? Ormai ha troppi nemici.”L’allontanamento di Merlino, responsabile della segreteria tecnica, e di Proietti, a capo della segreteria personale, non è un semplice avvicendamento. Si tratta di due profili considerati “di area”: Merlino è storicamente vicinissimo al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, mentre Proietti è legata da un rapporto di lunga data a Arianna Meloni.

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