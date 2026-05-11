Nuova truffa collegata a presunti rimborsi Amazon Prime

Sta circolando una nuova truffa legata ai presunti rimborsi Amazon Prime. Un raggiro che sfrutta un elemento apparentemente credibile - un assegno da 51 dollari recapitato a casa - per indurre le vittime ad incassarlo e, successivamente, a restituire denaro ai truffatori.

Truffa.net ha analizzato il fenomeno, ricostruendo nel dettaglio i passaggi della frode e i rischi collegati sia all’incasso dell’assegno sia alle istruzioni ricevute dopo il primo contatto.

Nel comunicato stampa completo emergono tre elementi rilevanti:

La consegna anomala: un sedicente postino recapita una busta senza richiedere firme o documenti, contenente una lettera e un assegno da 51 dollari presentato come rimborso collegato ad Amazon Prime;

L’overpayment scam: dopo il deposito dell’assegno i truffatori contattano la vittima sostenendo che ci sia stato un errore e chiedono la restituzione della somma tramite bonifico o altri canali indicati;

Due rischi: da un lato l’assegno può essere respinto dalla banca, lasciando la vittima senza rimborso e con eventuali addebiti; dall’altro i link e le istruzioni inviate dai truffatori possono esporre al furto di dati personali, password e informazioni sensibili.