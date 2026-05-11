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Commissari e deputati DC: continua il nostro cammino

Commissari e deputati DC: continua il nostro cammino

CronacaPalermoRagusaSiracusa

“La Democrazia Cristiana continua il proprio cammino con
solidità e spirito di servizio, al di là delle vicende personali che
riguardano singoli protagonisti della sua storia. Il nostro progetto
politico vive grazie all’impegno quotidiano di amministratori,
dirigenti, militanti e giovani che credono nei valori del moderatismo e
del radicamento nei territori. In questi giorni, inoltre, la Dc è
fortemente impegnata nella campagna elettorale per le amministrative in
diversi comuni siciliani, dove stiamo registrando una grande
partecipazione e un importante consenso da parte dei cittadini. Per
questo respingiamo le ricostruzioni che descrivono una Dc destinata a
indebolirsi o disperdersi. La nostra comunità politica guarda avanti con
responsabilità, unità e determinazione”. Lo dichiarano Totò Cascio,
Fabio Meli e Carmelo Sgroi, commissari regionali della Dc, e gli
onorevoli Nuccia Albano, Ignazio Abbate (nella foto), Carlo Auteri, Andrea Messina,
Carmelo Pace deputati della DC.

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