Ragusa, aggredito un infermiere del pronto soccorso del Giovanni Paolo

Le lunghe attese al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa hanno causato la reazione del padre di un ragazzo, stanco di aspettare il turno al triage, domenica sera. L'uomo ha colpito con un pugno al viso un infermiere di turno che è stato costretto a ricorrere alle cure dei colleghi, mentre una guardia giurata ha bloccato l'aggressore. Un altro episodio si era registrato sabato sera: un paziente psichiatrico era andato in escandescenze scagliandosi contro una vetrata e rompendo un vetro. Anche in questo caso, l'uomo era stato bloccato dalla guardia giurata.

(Foto Franco Assenza)