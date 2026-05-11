Acate, troppe spese per la festa di San Vincenzo: tornano le polemiche di sempre

Ogni festa di San Vincenzo che si rispetti ad Acate, storicamente, in sede di bilancio, è stata valutata sempre sul gradimento e sui costi e nemmeno quella appena conclusa sfugge a strascichi, pungoli e richieste di chiarimento. Insomma polemiche a non finire con le varie anime dell’opposizione che concordano sia pure con qualche distinguo.

Dopo il Gruppo Acate al Centro anche l’associazione un Passo Oltre aveva detto la sua alcuni giorni fa:”È fede, è appartenenza, è comunità. Ma proprio perché è così importante, merita rispetto. E il rispetto passa anche e soprattutto da come vengono gestite le risorse pubbliche.

Quest’anno la misura è colma. A fronte di costi quintuplicati rispetto al passato, il risultato è stato sostanzialmente diverso, in negativo. Nessun salto di qualità evidente, nessuna innovazione tale da giustificare una spesa così sproporzionata. Solo una certezza: si è speso troppo. Troppo per quello che si è visto. Troppo rispetto a ciò che una comunità come la nostra può e deve permettersi. Quando si gestiscono soldi pubblici, la prima regola dovrebbe essere una sola: spenderli come se fossero propri. E rendere conto, sempre”.

Ma di che cifre si tratta? : ”Parliamo di circa 100 mila euro spesi, ai quali vanno aggiunte le entrate della lotteria – spiega in un post il gruppo consiliare Lista Caruso - . Il sindaco, giorno 2 maggio, in piazza in occasione del sorteggio finale, ha dichiarato pubblicamente che mai come quest’anno i cittadini acatesi sono stati così generosi nei contributi e nell’acquisto dei biglietti. Proprio per questo ci aspettiamo che l’amministrazione decurti dai fondi stanziati a carico del Comune la somma importante raccolta grazie alla generosità dei cittadini e alle entrate della lotteria. Resta comunque una cifra enorme, fuori da ogni logica di prudenza finanziaria, in un Comune dove i cittadini sono costretti a pagare tasse e tributi al massimo consentito”.

Il consigliere indipendente Eliseo Campagnolo si è sentito in dovere di esprimere un sincero e sentito plauso alla Parrocchia San Nicolò di Bari, che ha pubblicato il resoconto dettagliato delle entrate e delle uscite e si chiede : “La stessa chiarezza verrà adottata anche dall’amministrazione comunale? La festa è stata presentata con toni trionfalistici, quasi come un evento senza precedenti, ma è legittimo oggi chiedere conto di risultati che, a detta di molti cittadini, non sono stati all’altezza delle aspettative. Anzi, per diversi aspetti organizzativi, si parla apertamente di una delle edizioni meno riuscite degli ultimi decenni, da molti definita la più costosa e scadente”.