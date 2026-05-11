Siracusa, è morto a 55 anni Alessandro Schembari: il cordoglio del sindaco

Si è spento oggi, a Siracusa, a causa di un improvviso malore, Alessandro Schembari, ex assessore comunale. Aveva 55 anni. Figura conosciuta nel panorama cittadino per il suo impegno tra politica, cooperazione e associazionismo, Schembari aveva ricoperto diversi incarichi istituzionali e di rappresentanza nel territorio siracusano. Nell’agosto del 2020, in quota Italia Viva, era entrato a far parte della Giunta del sindaco di Siracusa Francesco Italia, assumendo le deleghe a Sviluppo e valorizzazione del turismo, Servizi demografici, Municipalità, Cimitero e servizi cimiteriali, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e Statistica. Un incarico mantenuto per circa un anno, fino alle dimissioni rassegnate nel luglio 2021. Negli ultimi anni Schembari aveva proseguito il proprio impegno nel mondo della cooperazione. Nell’aprile del 2024 era stato infatti eletto vicepresidente regionale di Confcooperative Sicilia durante la prima seduta del nuovo consiglio regionale riunito a Palermo, al termine della stagione congressuale che aveva confermato Gaetano Mancini alla guida dell’organizzazione.

«Con la sua prematura scomparsa, avvenuta dopo un improvviso e imprevedibile ricovero in ospedale, Alessandro Schembari lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto e lo hanno apprezzato». Queste le parole del sindaco Francesco Italia appena appresa la notizia della morte dell’ex assessore comunale. «Attento alle tematiche sociali e della crescita economica giusta, aveva fatto della serietà sul lavoro e della competenza il suo tratto distintivo, non privo di una dose di intelligente ironia. Doti che ho avuto modo di stimare quando ha accettato di collaborare con l’amministrazione comunale. Alla famiglia – conclude il sindaco Italia – esprimo tutta la mia vicinanza e il cordoglio della città».