Modica, colombari pericolanti al cimitero: le accuse di Alternativa Socialista

"La vicenda dei colombari pericolanti del cimitero di Modica rappresenta l’ennesima fotografia di una città ostaggio di un immobilismo amministrativo non più tollerabile". Comincia così una nota di Alternativa Socialista sulla vicenda che si trascina da anni. E la nota arriva in contemporanea con la conferenza stampa della sindaca, Maria Monisteri, sulla presentazione del bilancio riequilibrato approvato dalla Giunta comunale e che apre le porte alla possibilità, a breve, di una gestione consona ad una città come Modica.

La vicenda colombari viene affrontata con toni duri da Alternativa socialista. "Da anni cittadini e famiglie attendono risposte chiare, tempi certi e soprattutto interventi concreti su una situazione che riguarda sicurezza, dignità e rispetto dei defunti. Invece, ancora una volta, si assiste a un rimpallo di responsabilità e a una paralisi che appare francamente una vera e propria farsa dal retrogusto molto amaro. Destano serie perplessità le dichiarazioni della Sindaca Maria Monisteri secondo cui l’Ufficio tecnico comunale non sarebbe nelle condizioni di predisporre neppure un progetto di massima relativo agli interventi necessari. Se davvero il Comune di Modica non riesce nemmeno a elaborare una proposta tecnica su tale questione tanto delicata e urgente, allora la situazione a San Domenico è ben più grave di quanto si voglia ammettere pubblicamente.

La città paga il prezzo di organici insufficienti, carenze strutturali e progressivo svuotamento della macchina amministrativa, senza che si sia mai affrontato seriamente il nodo del rafforzamento degli uffici e della capacità progettuale dell’ente. Oggi questi limiti esplodono davanti a un’emergenza concreta che coinvolge centinaia di famiglie, ma che trova un troppo facile alibi dietro il Jolly del dissesto economico".

"Non siamo più disposti ad accettare l'intollerabile pantano regionale che annulla ogni impegno, reale o meno, assunto dai deputati del territorio - continua la nota - Siamo ormai refrattari alle rassicurazioni, alle promesse di intervento e di disponibilità economiche che, puntualmente, si arenano nei meccanismi farraginosi della Regione Siciliana, lasciando i cittadini soli con i loro problemi. È veramente paradossale che una questione tanto delicata venga ancora trascinata, dopo tutti questi anni, tra attese, interlocuzioni inconcludenti e procedure indefinite. La classe dirigente locale e quella regionale continuano a dimostrare tutta la loro incapacità nel garantire risposte rapide , soprattutto quando si tratta di interventi urgenti che riguardano sicurezza pubblica e servizi essenziali. Chiediamo un radicale cambiamento di passo, in assenza del quale invochiamo la mobilitazione cittadina, anche a tutela del buon nome della nostra città".