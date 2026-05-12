Catania, tragedia in mare a Vaccarizzo: muore annegata suor Nadir Santos

Tragedia in mare a Vaccarizzo, a Catania: suor Nadir Santos da Silva è morta annegata. Faceva parte della comunità della parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni la Punta. La stessa chiesa ha annunciato sui social la scomparsa della carmelitana: Con profondo dolore, ma sostenuti dalla speranza della fede pasquale, annunciamo la scomparsa della nostra amata Suor Nadir Santos da Silva. Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Secondo le informazioni trapelate, alcune suore stavano trascorrendo una giornata al mare quando a causa del mare mosso le religiosa sarebbero andate in difficoltà. Suor Nadir sarebbe intervenuta per aiutare una consorella, ma dopo averla aiutata avrebbe perso conoscenza per la troppa acqua ingerita. Nonostante i tentativi di rianimarla a riva, la carmelitana non ce l’ha fatta. I funerali saranno celebrati alle 16 di giovedì nella Chiesa Madre di San Giovanni la Punta; a presiederli sarà l’arcivescovo Mons. Luigi Renna.