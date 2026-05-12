Donna aggredita a colpi di martellate sul bus a Terni, bloccato il marito in fuga

È stato rintracciato stamattina nelle vicinanze di un esercizio pubblico della frazione di Vascigliano di Stroncone, nel Ternano, l’uomo ricercato per il tentato omicidio della moglie, una donna di 44 anni, cittadina marocchina residente nel Ternano, aggredita sabato scorso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 43enne di origini marocchine, avrebbe aggredito la vittima mentre si trovava a bordo di un autobus, prima verbalmente per poi colpirla ripetutamente con un martello. Soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, data la gravità delle ferite riportate, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Terni dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, e si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione. Le prime attività d’indagine, si legge in una nota dei carabinieri, coordinate dal pocuratore della Repubblica di Terni, hanno permesso “di ricostruire l’evento e di identificare il presunto aggressore, dileguatosi subito dopo il ferimento”.

È scattata così una massiccia operazione di ricerca in tutto il territorio circostante. Il comando provinciale dei carabinieri ha schierato così un ingente dispositivo di forze che ha battuto le campagne e le aree limitrofe al luogo dell’aggressione. Le attività di ricerca, si erano concentrate nelle aree rurali attorni all’abitato di Stroncone dove poi effettivamente l’uomo è stato rintracciato e fermato dai militari. L’uomo è stato trasferito negli uffici del Comando per le formalità di rito e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.