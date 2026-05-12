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Avvelenate con la ricina, ora i sospettati sono due

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Sequestrati beni per 1,5 milioni a società di assistenza per anziani

Sequestrati beni per 1,5 milioni a società di assistenza per anziani

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Denunciati i due amministratori. Sigilli anche ad un immobile di pregio a Napoli

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro a una società operante a Napoli nel settore dell'assistenza agli anziani e denunciato due persone, amministratore di fatto e di diritto della stessa per omessa dichiarazione.

Dalle verifiche delle Fiamme Gialle è emerso in capo alla società un volume d'affari per circa 7,5 milioni di euro, dal 2019 al 2024. La conseguente attività investigativa ha permesso di far emergere la posizione dell’amministratore di fatto della società, come peraltro confermato dalle dichiarazioni in atti dei fornitori, nonché dalle movimentazioni sui conti correnti societari effettuate.

Il mancato pagamento delle imposte dovute, pari all’entità del sequestro, ha comportato un vantaggio competitivo alla società che offriva servizi domiciliari di assistenza agli anziani, anche di tipo sanitario, a prezzi altamente concorrenziali.

Sono stati sottoposti a sequestro quote societarie ed un immobile di pregio a Napoli.

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