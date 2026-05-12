Scossa nei Campi Flegrei, magnitudo 2.6 con epicentro a Pozzuoli Arco Felice

Non si segnalano danni a persone o cose

Torna a tremare la Terra nella zona dei Campi Flegrei. Alle 16.06 di martedì pomeriggio, nella zona ad ovest di Napoli è stata avvertita chiaramente dalla popolazione una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Pozzuoli, in zona Arco Felice a una profondità di 2,9 chilometri. Non si segnalano al momento danni a persone o cose: “Abbiamo polizia locale e volontari di protezione civile in giro nella zona dell'epicentro, ma la situazione è tranquilla” dichiara il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Non ci sono anomalie rispetto alla normale dinamica bradisismica”, spiega al direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo. Un mese fa, l'ultimo evento tellurico significativo con una scossa di magnitudo 3.6 all'alba del 7 aprile.