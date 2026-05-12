Avola celebra i giovani talenti della musica: al via la IV edizione del Concorso Musicale Nazionale “Città di Avola”

La musica torna protagonista al Teatro Garibaldi di Avola con un doppio appuntamento che segna uno dei momenti culturali più attesi della stagione cittadina. Giovedì 14 maggio, alle 19, il sipario del teatro si alzerà sul recital del Duo Pianistico composto dalle pianiste Martina Tabakova e Margherita Capalbo, concerto inaugurale della IV edizione del Concorso Musicale Nazionale “Città di Avola”. La serata, inserita nella Stagione Teatrale 2025/2026, sarà impreziosita anche dall’esibizione dei vincitori della precedente edizione del concorso, Flavio Anzalone e Silvia Rita Drago, in un appuntamento che unirà esperienza, talento ed emozione nella cornice del teatro simbolo della città. Il concorso, organizzato dal Comune di Avola insieme all’associazione Hybla Mousikè, si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026 ed è promosso dalle professoresse Ivana Bordonaro, Corrada Milena Caruso e Maria Cristina Li Gioi, già componenti del comitato di gestione del Teatro Garibaldi. "Questo concorso – dichiara il sindaco Rossana Cannata – rappresenta un investimento concreto sulla cultura, sui giovani e sul talento. Avola si conferma città capace di accogliere e valorizzare centinaia di studenti, musicisti e famiglie provenienti da tutta la Sicilia e anche da altre regioni italiane. Il Teatro Garibaldi diventa ancora una volta luogo di crescita, formazione e condivisione". Anche quest’anno il concorso ha registrato numeri importanti, con circa 250 iscritti provenienti da istituti scolastici, licei musicali, conservatori, accademie e associazioni musicali. Tra i partecipanti figurano studenti dell’Istituto Comprensivo Bianca di Avola, dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Ispica, dell’Istituto Comprensivo Verga di Pachino, dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Leonforte, del Liceo Musicale Gargallo di Siracusa, del Liceo Musicale Verga di Modica, del Conservatorio Bellini di Caltanissetta, del Conservatorio Bellini di Catania, del Conservatorio Corelli di Messina, del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, del Conservatorio Arlia di Nocera Terinese, dell’Accademia Musicale Monteverdi di Avola, dell’Associazione Musicale Mondomusica di Catania, della Scuola di Musica Nino Cirinnà di Siracusa, della Scuola di Chitarra di Nello Alessi e dell’Accademia Musicale Città di Avola, oltre a numerosi solisti provenienti da tutta la Sicilia.

Le prove concorsuali si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato, con sezioni dedicate a pianoforte, archi, fiati, canto lirico, orchestre, cori, musica da camera, licei musicali e conservatori. Domenica 17 maggio, alle 18, spazio al tradizionale “Galà dei Vincitori”, durante il quale si esibiranno i primi premi assoluti della competizione. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano le borse di studio da 100 euro destinate ai primi premi assoluti della categoria Solisti F e il premio speciale “Musica è Inclusione”, pensato per valorizzare scuole, associazioni e gruppi impegnati in percorsi musicali dedicati all’inclusione di studenti con disabilità o bisogni educativi speciali. Debutta inoltre la nuova categoria “Kids”, dedicata ai piccoli musicisti fino ai 7 anni nelle sezioni pianoforte, archi, fiati e chitarra.

"Sarà una vera festa della musica – conclude il sindaco Cannata – con il Teatro Garibaldi pieno di giovani artisti pronti a emozionare il pubblico e a vivere un’esperienza formativa e umana importante. Continuiamo a credere nella cultura come strumento di crescita della nostra comunità e delle nuove generazioni”.