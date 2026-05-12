Sicilia Academy Volley: al via la fase operativa, domenica al “PalaRizza” di Modica lo “Scouting Day” under 15

Dopo la fase organizzativa, il Sicilia Volley Academy parte con la fase operativa. Domenica mattina a partire dalle ore 10,30, infatti, al “PalaRizza” di Modica Alta ci sarà lo “Scouting Day” riservato ai ragazzi nati nel 2012, 2013 e 2014, che hanno voglia di mettersi in gioco e provare a entrare nel progetto fortemente voluto dai vertici dell'Avimec Volley Modica e patrocinato dall Comitato Territoriale Monti Iblei Fipav.

Lo “Scouting Day” sarà il primo passo del SAV, che ha come obiettivo formare talenti siciliani e trattenerli nel loro territorio evitando così di farli “emigrare” al Nord della Penisola per continuare a coltivare il sogno di giocare nella pallavolo che conta.

Allo “Scouting Day”, sarà presente lo staff tecnico del Sicilia Academy Volley, che osserverà e valuterà le qualità dei ragazzi e successivamente dialogherà con loro, le società di appartenenza degli atleti selezionati e con le loro famiglie. In poche parole, lo “Scouting Day” sarà il primo passo di un percorso che il Sicilia Academy Volley vuole costruire coinvolgendo tutte le società siciliane che vogliono abbracciare un progetto che mira a creare le condizioni affinchè i talenti che il movimento pallavolistico isolano riesce a formare, abbiano le condizioni ideali per continuare a crescere e a emergere nella propria terra natia.

Il progetto SAV ha uno sviluppo quadriennale, con il primo step che prevede la formazione di una squadra under 15 a partire dalla stagione 2026/2027 e negli anni a seguire con la formazione delle squadre under 17 e under 19, tenendo presente che già a partire dal 1 settembre metterà a disposizione degli atleti non residenti la foresteria e un tutoraggio scolastico.

Gli atleti che vogliono partecipare allo “Scouting Day” del 17 maggio al “PalaRizza”, devono essere autorizzati dalla società di appartenenza e presentare un certificato di idoneità sportiva in corso di validità.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate telefonando ai seguenti numeri: 339/7724994 – 3406073969.