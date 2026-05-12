Siracusa, a Palazzo Vermexio la camera ardente per Alessandro Schembari

Sarà aperta nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio, a Siracusa, la camera ardente per Alessandro Schembari, deceduto prematuramente ieri. Lo ha deciso il sindaco, Francesco Italia, in accordo con la famiglia. Sarà possibile porgere l’ultimo saluto all’ex assessore comunale oggi, dalle ore 16 alle 20, e domani, dalle 8,30 alle 14. I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella basilica santuario della Madonna delle Lacrime. Stamattina il sindaco Italia ha ricordato Schembari aprendo i lavori di un seminario di Anci Sicilia sull’Amministrazione condivisa e i rapporti con il terzo settore, «argomento – ha detto – al quale Alessandro molto attento». I partecipanti hanno risposto con un applauso.