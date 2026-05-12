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Giarre, al Liceo Leonardo aperto il nuovo Centro sportivo culturale Innovativo

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Giarre, al Liceo Leonardo aperto il nuovo Centro sportivo culturale Innovativo

Giarre, al Liceo Leonardo aperto il nuovo Centro sportivo culturale Innovativo

CulturaCatania

Una giornata di grande entusiasmo e partecipazione ha segnato l’inaugurazione del nuovo Centro Sportivo Culturale Innovativo del Liceo “Leonardo”, un progetto ambizioso che guarda al futuro delle nuove generazioni e che rappresenta un importante traguardo per l’intera comunità scolastica.
Fortemente voluto dalla dirigente scolastica, la dottoressa Tiziana D’Anna, il nuovo centro nasce come uno spazio educativo moderno e multifunzionale, capace di unire sport, cultura e innovazione, in un’unica grande realtà dedicata agli studenti.
La struttura è stata realizzata grazie ai fondi del PR FESR 2021-2027 – OS 4.2.1- Azione 4.2.1; un finanziamento di 350 mila euro, destinati al potenziamento e al miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e al sostegno dell’innovazione didattica e formativa, e comprende un moderno campo da padel, una pista di atletica e una biblioteca innovativa, progettata come ambiente dinamico e tecnologico destinato allo studio, alla ricerca e alla creatività. Un investimento concreto che testimonia la volontà della scuola di offrire ai giovani non soltanto nuovi spazi, ma soprattutto nuove opportunità di crescita personale, culturale e formativa.
La cerimonia inaugurale, organizzata dalla dirigente D’Anna, con i suoi collaboratori: il prof. Enzo Malfitana e Francesca Licosi, ha visto, tra gli altri, l’autorevole presenza: del primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, insieme all’ assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Giuseppe Cavallaro, della preside dell’Istituto tecnico economico e tecnologico, Enza Mione “G. Caruso” di Alcamo, accanto al docente Enzo Giuseppe Munna, della preside dell’ I.c “G Verga” di Riposto, Cinthia D’ Anna. A rappresentare i genitori dell’Istituto era presente il presidente del Consiglio d’Istituto dei genitori, il notaio Andrea Grasso.

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