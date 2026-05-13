Bimbo di tre mesi muore soffocato, forse per rigurgito del latte materno

La tragedia in un campo rom. All'arrivo dei sanitari per il piccolo non c'era più nulla da fare. Gli inquirenti hanno deciso di non disporre l'autopsia

Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, in provincia di Foggia: un bambino di tre mesi, di

origine bulgara, è morto soffocato, molto probabilmente per un rigurgito del latte materno.

Sul posto, dopo l'allarme sono giunti i sanitari del 118 ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri che hanno ascoltato i genitori del piccolo. Gli inquirenti, dopo aver sentito anche il personale medico e accertato le cause della morte, non hanno disposto l'autopsia.