Omicidio Sacko, avrebbe confessato il 15enne fermato insieme ad altri quattro

Il giovane avrebbe fatto ritrovare l'arma del delitto, un coltello. L'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi

Parenti e amici chiedono giustizia. Bakari Sacko è morto senza un perché. Il 35enne originario del Mali, bracciante agricolo, regolarmente residente in Italia, stava andando al lavoro all’alba del 9 maggio.

Con la bicicletta, fino in stazione e da lì in treno verso le campagne di Massafra, quando in città vecchia si è imbattuto in un gruppo di giovanissimi, 4 minorenni e un maggiorenne.

E’ stato prima picchiato e poi finito con diversi fendenti, dopo essere stato scacciato da un bar nel quale aveva provato a rifugiarsi.

I colpi mortali sferrati con un coltello da un 15nne. Poco prima il branco aveva provato ad assalire un altro straniero, come documentato dalle telecamere di zona. Fondamentali per incastrare i presunti responsabili.

Incensurati, ma già all’attenzione degli uffici minorili, per situazioni di disagio e inadempienza scolastica. L’accusa per tutti è omicidio aggravato dai futili motivi. Il reato dell’odio razziale per il momento non è contestato. Si stanno raccogliendo elementi.

Per la procuratrice capo di Taranto Eugenia Pontassuglia l'omicidio è maturato in un contesto preoccupante. "Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni regolare sul territorio italiano che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la sua famiglia e dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire".

“La persona da colpire - ha aggiunto Pontassuglia - è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, è la persona che nel caso specifico viene individuata nella persona di colore”.

Pontassuglia si è poi soffermata sulla figura del titolare del bar dove la vittima ha cercato rifugio. "Gli ha intimato di uscire, non ha ritenuto di chiamare le forze di polizia. Forse se anche la mentalità degli italiani cambiasse potremmo evitare che si verifichino queste degenerazioni".

Il procuratore facente funzioni del Tribunale per i minorenni Daniela Putignano ha parlato di “un episodio gravissimo, violentemente immotivato. I minori coinvolti sono incensurati, ma non sconosciuti all'autorità giudiziaria minorile”, invocando "una nuova grammatica civile: tutti si devono far carico del problema perché la repressione conta poco se non si interviene sulle agenzie educative".

Giovedì prossimo, alle 17.30, in piazza Fontana ci sarà un sit-in di cittadini e associazioni che a Taranto si occupano di migranti e di accoglienza.