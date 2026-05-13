Nepi, tenta di rapire bimba di 2 anni: bloccato dai passanti

Un 38enne avrebbe cercato di strappare una bimba alla madre. Fermato da cittadini e carabinieri

Momenti di paura nel pomeriggio a Nepi, dove un uomo di 38 anni avrebbe tentato di rapire una bambina di appena due anni strappandola dalle braccia della madre.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Roma, nei pressi degli ambulatori della zona e vicino a un istituto scolastico. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in auto insieme alla madre in attesa del padre, entrato poco prima per una visita medica.

In quel momento il 38enne, di nazionalità rumena, si sarebbe avvicinato improvvisamente alla vettura tentando di sottrarre la bambina dalle braccia della donna.

La madre avrebbe reagito immediatamente opponendo resistenza, urlando e suonando il clacson per attirare l’attenzione. Le grida hanno richiamato alcuni passanti che sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno fermato il 38enne per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive ai fatti, l’uomo sarebbe stato trovato in stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol. “Sembra che la persona fosse in stato di ubriachezza”, ha dichiarato il sindaco di Nepi Franco Vita, intervenuto sull’accaduto.

“Un fatto che speriamo sia isolato – ha aggiunto il primo cittadino – Invito comunque le forze dell’ordine e la popolazione alla massima attenzione e, in presenza di movimenti strani, ad avvisare immediatamente polizia locale e carabinieri”.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale. Sono ora in corso ulteriori verifiche da parte degli investigatori per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le condizioni dell’uomo fermato.