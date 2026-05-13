Licodia, segnalazioni per uso di droga e 6000 euro di multe ad automobilisti

Nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa su impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, in sinergia con la Centrale Operativa, hanno messo in campo un ampio dispositivo di uomini e mezzi, per il controllo straordinario del territorio del Comune di Santa Maria di Licodia.

Con lo scopo di prevenire e contrastare l’illegalità diffusa e incrementare il livello di sicurezza

Il servizio ha previsto controlli sia agli utenti della strada sia agli avventori degli esercizi pubblici del centro cittadino e delle aree più periferiche.

Tra gli obiettivi anche quello di verificare il rispetto del Codice della Strada e contrastare le condotte di guida pericolose, oltre che prevenire e contrastare i reati contro la persona ed il patrimonio.

Nel corso delle predette attività, sono state identificate, complessivamente 46 persone, procedendo contestualmente al controllo di 26 veicoli per i quali è stata verificata la regolarità dei documenti di circolazione ed assicurativi.

Numerosi gli automobilisti sorpresi in violazione del Codice della Strada nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 5.908 euro. Tra le violazioni contestate vi sono la mancata copertura assicurativa obbligatoria e circolazione senza la revisione periodica del mezzo.

Nel medesimo contesto operativo gli operanti hanno eseguito perquisizioni personali per la ricerca di droga ed armi, ottenendo riscontro per tre giovani trovati con dosi di sostanza stupefacente sulla loro persona e, per tale motivo sono stati segnalati, quali assuntori, alla prefettura di Catania.