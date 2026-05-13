Lentini - La Polizia di Stato inasprisce i servizi di controllo del territorio

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, stanno eseguendo da due giorni, con un dispositivo ancora in fase di attuazione, un capillare controllo del territorio nel comune di Lentini e nelle zone periferiche, con il precipuo obiettivo di innalzare il livello di sicurezza percepita dai cittadini del lentinese.

La presenza in città dei rinforzi provenienti dal Reparto Prevenzione e l’impiego massiccio di tutti gli agenti del Commissariato di Lentini ha consentito anche che i giorni cruciali dei festeggiamenti in onore di Sant’Alfio siano trascorsi in sicurezza e con la necessaria serenità.

Nel complesso, nel corso dei posti di controllo, che hanno interessato il centro della città e le periferie di Lentini, negli ultimi due giorni, sono state identificate 251 persone, controllati 102 mezzi ed elevate 3 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Una patente è stata ritirata.