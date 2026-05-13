Pachino, arrestato un uomo per tentato incendio e violenza a pubblico ufficiale

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Pachino, hanno arrestato un uomo di 60 anni per i reati di tentato incendio e violenza a pubblico ufficiale.

In specie, i Poliziotti del Commissariato sono intervenuti in un’abitazione del centro di Pachino ove era stato segnalato un uomo che, dopo essersi procurato due bottiglie di benzina e un accendino, minacciava di dare fuoco ad un’abitazione contesa con il fratello per motivi ereditari.

Alla vista degli agenti, il sessantenne, brandendo un bastone metallico, cercava di barricarsi dentro casa con il liquido infiammabile.

Il tempestivo e deciso intervento di uno dei Poliziotti intervenuti impediva all’uomo di chiudere la porta e di porre in essere il suo piano incendiario.

Nell’occorso il poliziotto riportava una forte contusione ad un braccio.

NOTO – LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA UN GIOVANE PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E SALVA UN PAPPAGALLINO

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Noto, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane di 21 anni per il reato di maltrattamento di animali poiché lo stesso, bloccato mentre era impegnato nella vendita abusiva di palloncini e altri oggetti, è stato trovato in possesso di un pappagallino nascosto dentro un marsupio e legato con una corda. Il volatile, probabilmente utilizzato per intrattenere i turisti, è stato affidato alle cure di un esperto ornitologo.