Donna acatese residente in Spagna il 18 maggio festeggia il secolo di vita

Una donna acatese, residente in Spagna da tanti anni, il 18 maggio festeggerà il traguardo del secolo di vita. È Maria Rosa Albani, vedova dello storico e stimato medico condotto Santi Alessandrello, che lasciando la professione diventò imprenditore agricolo, prima a Marina di Acate e poi nella penisola iberica.

La signora Albani dal 2023 vive a Torre de la Horadada, una piccola località spagnola affacciata sul Mar Mediterraneo, che rientra nella giurisdizione di Pilar de la Horadada, nell'estremo sud della provincia di Alicante, nel sud-est della Spagna, al confine con la provincia di Murcia.

In questo centro costiero, che deve gran parte della sua prosperità al turismo e vanta diverse spiagge prestigiose insignite della Bandiera Blu, trascorre serenamente la sua vecchiaia in buona salute, dopo dopo essersi ripresa da un delicato intervento.

Maria Rosa Albani, da giovane, non passava certamente inosservata per l’eleganza dell’abbigliamento e per lo svolgimento di mansioni un tempo riservate solo agli uomini: guidava qualche mezzo agricolo, trasportava gli agrumi coltivati in contrada Macconi al mercato ortofrutticolo di Vittoria, non di rado vigilava anche la sua proprietà con tanto di fucile sulle spalle. Icona, insomma del passato di Acate, e precorritrice della galassia femminile moderna.

Dopo il decesso di Concetta Noto, che avrebbe compiuto 108 anni nel mese di giugno, Maria Rosa Albani, le succede nella speciale classifica della longevità.

Il maschio acatese più anziano è invece l’ingegnere Vincenzo Carrubba, che risiede a Siracusa dalla fine degli anni Cinquanta e che nel mese di novembre toccherà il traguardo delle 103 primavere.