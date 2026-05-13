Il modicano Giorgio Pace vince la causa con l'Orchestra Sinfonica Siciliana: licenziamento ingiusto, sarà risarcito
Dopo otto anni l'ex sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, il modicano Giorgio Pace, licenziato la notte di Natale del 2018, viene "riabilitato" dalla Cassazione con una sentenza definitiva a suo favore. Il sovrintendente contestò la sospensione da incarico e stipendio. La Cassazione- come scrive Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia - ha stabilito che licenziare Giorgio Pace fu ingiusto. I primi due gradi di giudizio furono sfavorevoli ma la sentenza della Cassazione ha ribaltato tutto: ora l’Orchestra Sinfonica dovrà risarcirlo. "Licenziamento arbitrario senza giusta causa, e così anche il congelamento dello stipendio". Al manager fu contestato l’incarico assunto e lo stipendio quando era in età da pensione. Ora la Sinfonica dovrà mettere mano al portafoglio: si parla di almeno sei mesi di stipendio da sovrintendente, le spese e il risarcimento.